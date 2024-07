Agência Espacial Europeia partilha foto da Madeira vista do espaço

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou, ontem, uma imagem Madeira 'vista do céu'. O registo, de alta resolução, foi efectuado pelo satélite Sentinel-2 do Programa Copernicus, o programa europeu de observação da terra.

Na publicação partilhada na sua página oficial, a ESA faz uma breve descrição do arquipélago,

"Situado ao largo da costa noroeste de África, o arquipélago é uma região autónoma de Portugal e compreende duas ilhas habitadas, a Madeira, a maior, e Porto Santo (no canto superior direito), e dois grupos desabitados, as Desertas (parcialmente visíveis na parte inferior) e as Selvagens (não retratadas)", começa por referir a ESA.

A Agência explica que "as ilhas da Madeira são de origem vulcânica: são os topos das montanhas que se erguem do fundo do oceano nas profundezas. Os exploradores portugueses chamaram-lhes Madeira, que significa madeira em português, inspirados nas densas florestas que cobriam as ilhas quando chegaram".

Por outro lado destacam a exuberância da Laurissilva.

A exuberante ilha principal da Madeira é famosa pela sua paisagem verde e acidentada e é o lar de uma flora e fauna endémica única. Para proteger este ambiente natural, dois terços da ilha são designados como parque nacional. O Parque Natural da Madeira inclui a Laurissilva da Madeira, Património Mundial da Unesco e a maior área sobrevivente de floresta primária de loureiro. Este tipo de vegetação está agora confinado às ilhas da Macaronésia – ilhas da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

A ESA destaca igualmente, o Funchal, capital da Madeira, que "pode ser visto [na imagem captada por satélite] como uma grande área de cor castanha clara na costa Sudeste da ilha, nas encostas mais baixas de montanhas que atingem os 1200 metros". A pista do aeroporto da Madeira também é visível do espaço na costa Leste da ilha, realça a publicação.

É feita igualmente referência à reserva natural das "estreitas Ilhas Desertas ao fundo". "Desabitadas pelo homem devido à escassez e má qualidade da água, as Desertas albergam inúmeras espécies de aves, bem como a protegida foca-monge do Mediterrâneo. As ilhas são relativamente áridas com o seu solo avermelhado e castanho, uma lembrança da sua origem vulcânica", escreve a ESA.

A 'ilha Dourada' não podia, obviamente ficar de fora. "O Porto Santo, no topo, apresenta praias de areia branca ao longo da sua costa Sul. Aqui também pode ser avistada a principal vila da ilha, a Vila de Porto Santo, com o seu aeroporto visível a Norte. Em cada extremidade da ilha existem colinas. Com 515 metros, o Pico do Facho, a Leste, é o mais alto", ilustra a Agência Espacial Europeia.