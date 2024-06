Agência Espacial promove sessão na Madeira

Terminam hoje as inscrições para a iniciativa ‘Observação da Terra Para a Região da Madeira’, a decorrer na sexta-feira no Museu de Electricidade da Madeira – Casa da Luz ao longo do dia, um projecto da Agência Espacial Portuguesa em parceria com a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros. O objectivo é promover o uso das tecnologias de observação do planeta a partir do espaço, particularmente pelos que trabalham na função pública.

Esta sessão faz parte de um programa nacional mais alargado intitulado ‘Observação da Terra para os Municípios’, que já esteve em Guimarães e em Pampilhosa da Serra e que passará ainda pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Açores. “Na Madeira, vamos falar para potenciais utilizadores destas tecnologias que trabalham na administração pública daquela região. Ou seja, é um evento que abrange mais do que a esfera dos municípios, uma vez que o objectivo é estimular o uso junto do próprio governo madeirense”, assumiu Carolina Sá, gestora de programas de Observação da Terra da Agência Espacial Portuguesa, citada em artigo desta agência.

“A observação da Terra do espaço, impulsionada pela engenharia, revoluciona a compreensão do planeta”, destaca Miguel Branco, representante dos engenheiros na Madeira. “Satélites equipados com tecnologia avançada capturam dados sobre clima, recursos naturais e mudanças ambientais”, exemplifica no mesmo artigo. “A sinergia entre observação da Terra e engenharia desempenha um papel vital na monitorização ambiental, gestão de recursos e tomada de decisões informadas para a sustentabilidade do planeta e, claro, da Madeira, pelo que a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros associou-se a este evento, aproximando a engenharia da sociedade”.

Os trabalhos começam pelas 09h30. Estará presente o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde. Na sessão de abertura intervém ainda Miguel Branco.

A observação da Terra e o programa Corpernicus, o uso deste para a monitorização do meio terrestre e as aplicações, nomeadamente o seu uso em gestão de emergências, serão abordados no início da manhã. Os casos práticos são apresentados na segunda sessão antes do almoço. Na parte da tarde o programa foca-se nas oportunidades e perspectivas de futuro e de financiamento para projectos de observação. A sessão dedicada à inovação na Região e ao papel da Observação da Terra fecha os trabalhos. Nestas sessões intervêm Carolina Sá; Ana Sousa, da Agência Europeia do Ambiente; Duarte da Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil;, João Bentes de Jesus da Geosat; António Araújo, da empresa GMV; Rui Caldeira, do Observatório Oceanográfico da Madeira; David Garcia-Perez, da Deimos; Domingos Rodrigues, da Universidade da Madeira; Ilídio Sousa, da Direção Regional do Ordenamento do Território; Paulo Abreu, da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação; e de Ricardo Conde, que como atrás referido, é o presidente da Agência Espacial Portuguesa.

Além desta conferência, a iniciativa ‘Observação da Terra Para a Região da Madeira’ inclui a inauguração da exposição temática ‘As costas francesa e portuguesa sob o olhar dos satélites’, que ficará patente ao público no centro comercial Madeirashopping. A inauguração é às 15h30.

A participação na palestra e gratuita, mas de inscrição é obrigatória.