Parlamento teve 31 plenários nos primeiros 100 dias e número de deputadas a crescer

A Assembleia da República reuniu 31 vezes em plenário e 439 em comissão nos primeiros 100 dias de atividade, e o número de mulheres deputadas tem vindo a registar um aumento desde o início da legislatura.

De acordo com dados hoje divulgados pelo parlamento, em termos de paridade, no que se refere a deputados eleitos, entre a anterior e a atual legislatura, verificou-se um decréscimo na representação feminina, passando de 39% para 33%.

No entanto, no decurso dos primeiros 100 dias da presente legislatura, o número de deputadas efetivas aumentou em cerca de 3%, de 75 para 82, havendo agora mais três deputadas no Grupo Parlamentar do PSD e quatro no PS.

Ainda em comparação com a anterior legislatura, os dados demonstram que se verificou uma redução da média de idades dos 230 parlamentares. Os deputados até aos 30 anos passaram de 5,2% para 5,6% do total, e os que têm mais de 60 anos baixaram em termos percentuais de 20,4% em 2022 para 13% em 2024.

Quanto à atividade do parlamento, entre 26 de março (quando se iniciou a presente legislatura) e a passada quarta-feira, a Assembleia da República reuniu-se em plenário 31 vezes, num total superior a 113 horas de trabalho.

Já as comissões reuniram 439 vezes, das quais 288 foram reuniões de comissões permanentes, sete de subcomissões, 37 de grupos de trabalhos entretanto formados, 13 de inquéritos parlamentares, duas de comissões especiais e outras duas de comissões eventuais.

Em relação às delegações permanentes constituídas no parlamento, a Assembleia da República esteve em 16 missões oficiais e uma missão de observação. Em Portugal, realizou-se uma reunião da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo (APM) e duas da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (AP OSCE).

Nas últimas eleições legislativas, em 10 de março passado, o PSD elegeu 78 deputados, o PS também 78 deputados, o Chega 50, a Iniciativa Liberal oito, o Bloco de Esquerda cinco, o PCP quatro, o Livre quatro, o CDS.PP dois e o PAN um.