Ordem dos Engenheiros e GDG promovem mesa-redonda com foco nas startup

'Da Academia à Indústria Através de uma Startup: Como fazê-lo com sucesso?' é o tema da mesa-redonda que será promovida no próximo dia 8 de Julho, a partir das 18h45, na Sede Regional da Ordem dos Engenheiros. Esta é uma iniciativa conjunta da GDG Madeira (Google Developers Groups), em parceria com a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros.

O painel de oradores é composto por David Olim, formado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade da Madeira. É um dos fundadores da Dobsware, quando tinha 24 anos, e actualmente está focado na FOOTAR, uma startup de sportstech e realidades imersivas.

A ele junta-se Lígia Gonçalves, formada em Engenharia Informática e com um mestrado em Desenvolvimento de Software, é co-fundadora de uma empresa de jogos mobile que já alcançou mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Na mesa-redonda participa ainda Carlos Soares Lopes, licenciado em Economia pela Universidade da Madeira e Mestre em Ciências Empresariais pelo ISEG, é Presidente Executivo da Startup Madeira e tem sido uma figura central no desenvolvimento de programas de aceleração e apoio a startups. A moderação ficará a cargo do Professor Leonel Nóbrega, professor auxiliar na Universidade da Madeira.

Este é um evento de participação gratuita, mas que carece de inscrição prévia através do link criado para o efeito.