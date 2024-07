Cafôfo contesta "encenação" e "fantochada" para viabilização do Programa

A primeira pergunta a Miguel Albuquerque foi feita por Paulo Cafôfo que acusou Miguel Albuquerque de promover uma "encenação" e uma "fantochada" para justificar a aprovação do Programa do Governo pelo Chega.

"O PS tinha razão quando disse que um voto no Chega era um voto no PSD", afirmou.

O líder do PS-M considera que o objectivo das negociações foi encontrar um argumento para o CH viabilizar o programa. "O CH só exige a saída do presidente do Governo se houver uma acusação definitiva, era melhor dizerem só quando fosse preso", afirmou.

Paulo Cafôfo acusa Albuquerque de se escudar na imunidade parlamentar para "não responder à justiça" e de promover um cenário de "vitimização" e de assustar a população com "mentiras".