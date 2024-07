Israel publica imagens do projetil que atacou Montes Golã afirmando ser iraniano

As Forças Armadas israelitas publicaram ontem imagens dos restos do projétil que causou a morte de 12 civis no sábado em Majdal Shams, nos Montes Golã sírios, sob controlo israelita, para demonstrar que se trata de um míssil Falaq-1 de fabrico iraniano.

"Em anexo, segue uma comparação dos restos do míssil iraniano Falaq-1 que foi lançado do Líbano em direção ao campo de futebol em Majdal Shams", afirma um comunicado militar.

As Forças Armadas israelitas publicaram também uma imagem que afirmam ser a trajetória do projétil que atingiu a cidade drusa de Majdal Shams. A trajetória traça uma linha reta do outro lado da fronteira com o Líbano até à cidade de Majdal Shams.

Doze civis drusos israelitas, a maioria deles menores, foram mortos em Majdal Shams, nos Golã sírios ocupadas por Israel, pelo que Telavive afirmou ser um projétil iraniano lançado pelo grupo armado Hezbollah, a partir do Líbano.

O Hezbollah, no entanto, negou qualquer envolvimento e atribui o que aconteceu a um projétil intercetor antiaéreo israelita.