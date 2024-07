'Santana Enduro Race 2024' com o apoio municipal

A Câmara Municipal de Santana vai apoiar a concretização do evento 'Santana Enduro Race 2024' através da atribuição de financiamento à entidade organizadora, o CFCarvalheiro.

O protocolo de apoio foi assinado hoje entre as duas entidades, nas instalações municipais, com a autarquia a destacar que se trata de "um evento importante para a implantação do BTT como uma prática desportiva com grande potencial no concelho de Santana".

A prova vai para o terreno a 1 de Setembro próximo entre o Miradouro da Boca das Voltas e a Felpa e promete atrair diversos entusiastas do desporto.

Este ano, o Clube Carvalheiro está a colaborar estreitamente com o Clube Desportivo e Recreativo Santanense, com o objectivo de passar o testemunho para o próximo ano.