Eduardo Jesus destaca pujança do sector do Turismo num ano "melhor do que 2023"

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, aponta que 2024 está a ser "melhor do que 2023" para o sector do Turismo na Madeira, prova disso, refere, são os dados estatísticos tornados hoje públicos que dão conta do aumento do número de hóspedes e de dormidas nos primeiros seis meses do ano.

"O contributo do Turismo está a ser extraordinariamente positivo para a economia regional durante o ano de 2024", expressa o governante, garantindo a "afirmação" da tendência de crescimento "verificada nos últimos anos" na Região.

"Estão a vir mais pessoas à Madeira, que estão a dormir mais na Madeira e a permanecer mais tempo na Madeira", aponta Eduardo Jesus, enaltecendo a "pujança bastante promissora" dos mercados estrangeiros.