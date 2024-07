800 elementos da PSP asseguram segurança no RVM 2024

Foram ultimados hoje os pormenores sobre a operação de segurança montada para o Rali Vinho da Madeira. A reunião, que decorreu no Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, juntou à mesa responsáveis pela segurança do RVM e elementos da PSP encarregues da operação que decorre na semana do rali e que envolve cerca de 800 elementos desta força de segurança, entre agentes, chefes e oficiais.

O Comissário José Fernandes deixou algumas recomendações ao público que irá assistir à prova, conforme nota da orgazização:

• Respeitar horários de acesso e encerramento das estradas;

• Respeitar as orientações dos comissários de estrada, bem como dos elementos da PSP;

• Não se colocar em zonas proibidas e de perigo;

• Evitar excesso no consumo de bebidas alcoólicas;

• Ter em atenção a abertura do troço, que acontece só após indicação da organização e da polícia de segurança Pública, e não na passagem do “Carro Vassoura”;

• Estacionar em locais apropriados de forma a não condicionar a livre circulação do trânsito nas vias secundárias às classificativas.

A PSP estará atenta às corridas ilegais, aos excessos de velocidades e fenómenos de drifting que acontecem por esta altura, monitorizando e agindo perante estes comportamentos, acrescentam ainda.