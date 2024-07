Obra vai ampliar capacidade de água para energia na Madeira

A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) prepara-se para iniciar a empreitada de ampliação do armazenamento da Central Hidroeléctrica da Serra de Água, depois de firmar contrato de 4,2 milhões de euros para criar uma reserva em altitude, que também servirá para acudir a eventuais emergências, regadio e abastecimento humano. A notícia constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A imagem com maior destaque na primeira página é referente à festa anual do PSD-Madeira na Herdade do Chão da Lagoa, onde ficaram avisos duros para dentro do partido e recados para Luís Montenegro. Num curto discurso, Miguel Albuquerque deixou claro que quer vencer as ‘Autárquicas’ de 2025, contra os que pretendiam que o partido “fosse abaixo” nas ‘Regionais’ para “emergirem do caos”, referindo-se a Alberto João Jardim e Manuel António Correia. Por outro lado, preveniu o líder nacional - que não esteve presente, mas foi assobiado - que pode contar com a Região, mas que, para isso, o Governo tem de “servir os interesses” do arquipélago.

Nesta edição ficamos ainda a saber que o deputado socialista Carlos Pereira vai pedir um parecer a Lisboa sobre receita fiscal da Região, que os museus e centros culturais registaram mais visitantes no primeiro semestre deste ano e que um trabalho de vários anos leva estudantes da Escola Básica e Secundária de Santana aos EUA.