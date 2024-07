Inundações no Brasil revelam fóssil de dinossauro com 233 milhões de anos

Um grupo de investigadores brasileiros encontrou um fóssil de dinossauro de 233 milhões de anos, um dos mais antigos já descobertos no mundo, que ficou exposto depois das inundações no estado do Rio Grande do Sul.

O fóssil, com mais de dois metros de comprimento e quase completo, foi encontrado em São João de Polêsine por um grupo de investigadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa) da Universidade de Santa Maria.

Em declarações citadas pelo portal G1, o paleontólogo Rodrigo Temp Müller, que liderou a operação, frisou que "as características de alguns ossos fossilizados revelam que o material pertence a um dinossauro carnívoro do grupo chamado de Herrerasauridae".

"Pelo que se pode observar, o espécime representa o segundo herrerassaurídeo mais completo do mundo já descoberto", detalhou.

Com 233 milhões de anos, o fóssil pertence ao período Triássico, quando os continentes ainda estavam unidos na Pangéia e os dinossauros começavam a surgir.

O crânio encontra-se em excelente estado de conservação, pelo que será efetuada uma tomografia para estudar como era o seu cérebro.

"Vão ser justamente esses fósseis que ajudarão a gente a entender a origem dos dinossauros. E esse aí é um deles, ele vai ajudar, certamente, a gente a entender um pouco mais sobre esse momento, porque ele está entre os dinossauros mais antigos do mundo", afirmou Müller, citado pelo mesmo portal.