A região da Madeira da Associação Guias de Portugal ruma ao X Acampamento Nacional, que decorre em Alcácer do Sal (Herdade de Arapouco, da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal), entre os dias 27 de Julho e 2 de Agosto.

A iniciativa conta com um total de 1.500 jovens raparigas de todas as regiões do país.

'Há Espaço para Todas' é o tema do acampamento, cruzando temas da Astronomia e da conquista Espacial com questões como a diversidade, a equidade e a inclusão, numa dupla perspetiva, como explica a presidente da Associação, Bárbara Aranda da Silva.

O primeiro objectivo é individual, que cada rapariga se sinta segura e inspirada para explorar o seu máximo potencial, vendo-o como infinito, como o espaço. O segundo, que decorre do primeiro, é que estas jovens, capacitadas e seguras de si, mais facilmente entendam que essa realização plena é um direito de todos e que, por isso, no mundo ‘há espaço para todas’, convidando-as a serem vozes ativas na defesa da tolerância e respeito pela diversidade". Bárbara Aranda da Silva

A Associação Guias de Portugal, presente em Portugal há mais de 90 anos, é uma associação de utilidade pública, assente no voluntariado e que promove o guidismo - um movimento de educação não formal, que se baseia no método de Baden Powell. O guidismo teve início em 1910, em Inglaterra, e hoje existem mais de 10 milhões de guias espalhadas por 150 países, naquela que é a maior associação de jovens raparigas do mundo (WAGGGS).

Em Portugal, a AGP é a maior associação juvenil feminina e tem como principais objectivos proporcionar às raparigas e jovens mulheres actividades que lhes permitem desenvolver capacidades e competências para que se tornem cidadãs responsáveis, atentas e activas. O espaço privilegiado de formação é o ar livre, e é através da atribuição gradual de responsabilidade, do fomento do trabalho de grupo e da autonomia, que as raparigas são desafiadas a superar-se e a contribuir para a sua comunidade, desde os 6 anos de idade.