'Manifestação pacífica pela democracia da Venezuela' a 29 de Julho no Funchal

A Praça do Município, no Funchal, vai receber, no próximo dia 29 de Julho, segunda-feira, uma 'Manifestação pacífica pela democracia da Venezuela', entre as 17h e as 20 horas. Desta forma, os madeirenses e venezuelanos vão poder aguardar pelos resultados do acto eleitoral agendado para 28 de Julho.

As eleições venezuelanas em Portugal serão realizadas nesse domingo, 28 de Julho, nas sedes consulares de Lisboa e do Funchal, entre as 6h e as 18 horas.

A responsável pela organização da manifestação, Lídia Albornoz, espera concentrar algumas dezenas de pessoas no Funchal, em nome da democracia naquele país da América Latina.