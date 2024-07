Deputado do PSD diz que "novo Governo da AD fez mais em 3 meses do que o PS em 8 anos"

O concurso para a ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo e a instalação dos radares para medição do vento no Aeroporto da Madeira foram os exemplos apontados, hoje, por Paulo Neves para sustentar a ideia de que o actual Governo da República já fez mais em três meses do que o anterior, em vários anos.

"Sempre insistimos, junto do PS, nos diferentes dossiês que diziam respeito à mobilidade sem qualquer tipo de sucesso – porque o PS pura e simplesmente metia na gaveta tudo o que tinha a ver com esta questão – e é um facto, felizmente para nós, que, com o novo Governo da AD, fez-se, em três meses, muito mais do que o PS fez em oito anos", afirmou o deputado do PSD/Madeira eleito à Assembleia da República.

O parlamentar lembrou as dificuldades associadas ao adiamento de uma decisão mais duradoura para a ligação aérea da Madeira com o Porto Santo, nomeadamente no que toca às impossibilidade de fazer reservas a mais longo prazo, consequência o protelar do respectivo concurso. "Felizmente a questão foi resolvida, por três anos vamos ter estabilidade na Linha Aérea entre o Porto Santo e a Madeira, num contrato público que é da responsabilidade da República e que vamos tentar que seja mais do que três anos, garantindo ainda maior estabilidade", disse.

"Felizmente o novo Governo da AD, assim como os contactos que já existiram entre o Governo Regional e Central, demonstra entusiasmo para resolver as questões que nos dizem respeito e julgamos que essa abertura é de assinalar, porque beneficia a nossa Região e toda a população da Madeira e do Porto Santo", sustentou Paulo Neves.