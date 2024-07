Estação de Biologia Marinha do Funchal recebe visitas na sexta-feira à noite

Tem lugar esta sexta-feira, 24 de Julho, a iniciativa 'Noite Aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal', que consiste em visitas guiadas entre as 20 e as 21 horas.

As visitas ao espaço carecem de inscrições obrigatórias através do e-mail [email protected] ou do telefone 291700360. Pelas 21h15 está agendada uma palestra subordinada ao tema 'Gelatinosos na Madeira: da investigação à literacia nos oceanos', a cargo de Mafalda Freitas, subdiretora da Direção Regional de Pescas e Mar.

Criada em 1999, a Estação de Biologia Marinha do Funchal é uma instituição vocacionada para a investigação científica e para o ensino das ciências e tecnologias do Mar, da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal.

A actividade 'Noite Aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal' acontece anualmente durante o Verão.