Madeira sob risco extremo de exposição à radiação ultravioleta

A Madeira está hoje sob risco extremo de exposição à radiação ultravioleta, sendo mesmo o único local do País em nível de 'alerta máximo' (11+). Segundo as recomendações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) evite "o mais possível a exposição ao sol" e "aproveite para descansar em casa".

Já o Porto Santo apresenta risco muito elevado (10), mas nem por isso deve ignorar os conselhos do Instituto. Tenha em conta a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças.

Captura IPMA

Para este sábado, a previsão do IPMA aponta para um dia com períodos de céu pouco nublado, vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte e uma pequena descida de temperatura nas terras altas.

LOCALIDADE TEMPERATURA Funchal 21/26ºC Porto Santo 20/25ºC Porto Moniz 21/25ºC

Captura IPMA

Ainda de acordo com o IPMA, o risco de incêndio será moderado em todo o arquipélago. A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23ºC.

