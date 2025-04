Fisco alerta para e-mails e SMS fraudulentos que estão a ser enviados a contribuintes

A Autoridade tributária e Aduaneira (AT) alertou hoje para a circulação de novos emails e SMS fraudulentos que estão a ser enviados a contribuintes aos quais é pedido que acedam a links maliciosos.

No caso dos emails, a AT alerta que os contribuintes visados são 'notificados' sobre 'irregularidades' sendo-lhes indicado que abram o link fornecido para 'acederem' ao suposto 'guia de resolução de divergências', sendo o email fraudulento assinado pelo 'Diretor Regional' da AT.

"Está também em curso uma campanha de 'phishing' que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas", em que "os destinatários destes SMS são induzidos maliciosamente a efetuar um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária", refere a AT na informação divulgada no Portal das Finanças,

Para ambos as situações, o conselho da AT é de que o contribuinte deve ignorar e apagar estas mensagens, que são "falsas" e que têm por único objetivo "convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevido", o que nunca deve ser feito.