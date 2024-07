Mulheres Socialistas criticam escassez de verbas para políticas de igualdade e inclusão

As Mulheres Socialistas da Madeira consideram que o Orçamento da Região, aprovado na última sexta-feira, "não privilegia as políticas de igualdade e inclusão". Cátia Vieira Pestana, presidente desta estrutura, afirma que basta pegarmos em apenas três rubricas deste documento para percebermos a “ausência de investimento nestas áreas que consideramos de extrema importância e fragilidade”.

A socialista realça que para a Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego “temos a habitual verba de 1.000 euros, que não pode ser mais do que um pequeno fundo de maneio, ou seja, zero de investimento”. Já para o desenvolvimento de políticas de igualdade de género "consta a módica quantia de 20.000 euros, que, claramente, é irrisória, se tivermos em conta a quantidade de políticas que poderiam e deveriam ser implementadas nesta área".

As socialistas apontam ainda a linha IEM Apoiar+, que se destina à adaptação dos locais de trabalho às pessoas com deficiência, cuja verba será de 50 mil euros. “Segundo a secretária regional que tutela esta área, Ana Sousa, trata-se de uma verba que anteriormente não foi utilizada, o que nos leva a questionar o porquê. Será porque as empresas não têm conhecimento deste programa, ou porque a Secretaria não incentiva as pessoas com deficiência e integrarem o mercado de trabalho nem cria as condições necessárias para que isso aconteça?”, pergunta a presidente das Mulheres Socialistas.

“A título de exemplo, as Comemorações do 1.º de Maio custarão à Região 299.783 euros, as Comemorações do dia 1 de julho custarão 162.000 euros e o apoio às Casas do Povo rondará 1 milhão e meio de euros, isto se não houver o já costumeiro reforço de verbas. Exemplos estes que demonstram bem uma grande discrepância relativamente à implementação de políticas de igualdade e inclusão e a pouca prioridade dada por este Governo a estas questões”, constata Cátia Vieira Pestana.