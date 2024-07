Encontrado terceiro corpo ao largo do concelho da Marinha Grande

m terceiro corpo foi hoje encontrado junto à embarcação de pesca que, há uma semana, naufragou ao largo da Marinha Grande, afirmou à agência Lusa o presidente deste município, Aurélio Ferreira.

"O terceiro corpo também foi encontrado", disse Aurélio Ferreira, adiantando que a informação lhe foi transmitida pelo capitão do Porto da Nazaré, João Lourenço.

De acordo com Aurélio Ferreira, igualmente responsável pela Proteção Civil Municipal, "desconhece-se se o corpo estava no barco ou no exterior, nas redes, aguardando-se que os mergulhadores saiam para a obtenção de informações concretas".

O comandante dos Bombeiros da Nazaré, Mário Cerol, confirmou à agência Lusa que a corporação foi acionada para "realizar o transporte de um dos corpos, entre o Porto da Nazaré" e o gabinete de Leiria do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Um outro corpo será "transportado pelos bombeiros de Alcobaça", segundo Mário Cerol, que às 17:00 adiantou que a corporação não tinha sido contactada para transportar o terceiro corpo.

No dia 03 de julho, às 04:33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa", ao largo do concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados. Registaram-se três mortes e havia então três desaparecidos, naturais da Leirosa, na Figueira da Foz.

Entretanto, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) anunciou que foram encontrados "os corpos de três homens, ao que tudo indica serem dos três desaparecidos da embarcação de pesca que naufragou no passado dia 03 de julho".

A AMN especificou que os corpos foram encontrados esta manhã "por debaixo de diversas dornas (recipiente de grandes dimensões), que se encontravam no convés da embarcação naufragada, ao largo da praia do Samouco".

"Na sequência das operações de reflutuação da embarcação, foram detetados três corpos por debaixo de algumas dornas, tendo-se deslocado de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré", referiu.

Segundo a AMN, "após a remoção dos corpos do local, estes encontram-se a ser transportados pelos tripulantes para a Estação Salva-vidas da Nazaré, com o apoio, por terra, dos bombeiros voluntários da Nazaré e de Alcobaça".

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares de todas as vítimas do naufrágio, acrescentou.