As primeiras projecções, divulgadas pela televisão francesa BFMTV, apontam para uma vitória da União Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, com 37% dos votos.

A coligação que reúne vários partidos de esquerda, a Nova Frente Popular, surge no segundo lugar, com 28,5%. Em terceiro está o partido do Presidente Emmanuel Macron, com 22%.