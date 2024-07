Avaliação das casas cresce acima da média do País

Nos últimos 5 anos, a banca aumentou o preço por metro quadrado em 75,4% na Região e 57,4% em Portugal continental. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 02 de Julho.

"Depois do sofrimento que venham os franceses" é, por sua vez, a notícia que maior destaque gráfico da primeira página. Diogo Costa defendeu todos os penáltis e levou Portugal para os ‘quartos’ do Euro2024 onde vai defrontar a França, na sexta-feira. Num jogo de muitas emoções, milhares vibraram na Fan Zone do DIÁRIO.

Na Política saiba que o "Programa de Governo debatido no final desta semana". Hoje há conferência de representantes dos partidos e o documento é entregue na ALM ao meio-dia. Chega não desvenda sentido de voto, mas Executivo está confiante em desfecho de reuniões “extremamente positivas”.

Em Emoções destaque para "Lenda musical Bonnie Tyler nas Festas de São Vicente em Agosto".

"Madeirense condenado em Jersey por violar mulher inconsciente" é a notícia que abre os Casos do Dia.

