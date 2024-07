Alexandra Leitão diz que PS e Governo vão continuar a negociar e promete "boa-fé"

A líder parlamentar socialista assegurou hoje que as negociações orçamentais entre PS e Governo vão continuar, considerando que nesta altura deve haver reserva sobre os temas abordados, mas que todos estão "com abertura negocial, empenhados e de boa-fé".

À saída da reunião com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), Alexandra Leitão considerou que "o mais relevante" a apontar sobre este encontro é o facto de ter ficado determinado que o PS e o executivo vão "continuar a conversar e a negociar".

Para a líder parlamentar do PS, "as conversas fazem-se com reserva" nesta fase e, por isso, não revelou aquilo que foi discutido, mas deixou claro que todos os envolvidos estão "com abertura negocial, todos empenhados, todos de boa-fé" e sentido de responsabilidade para que cheguem "a bom porto".

Questionado se o Governo não trouxe qualquer novidade a esta reunião, a líder parlamentar reiterou não querer entrar em detalhes nem relevar partes da reunião que entende deverem manter-se reservados.

"Não temos razões para estar pessimistas", afirmou.

Apesar da insistência dos jornalistas para tentar saber quais foram os temas discutidos, Alexandra Leitão reafirmou que não havia "muito a dizer" e insistiu que o PS vai "negociar com toda a abertura", considerando que é com reserva sobre as conversas que "as negociações têm mais" possibilidade de chegar a bom porto.

"Não vou antecipar qualquer proposta, qualquer medida, qualquer prioridade", explicou, adiantando que numa fase inicial serão sempre apresentadas primeiro ao Governo.

Alexandra Leitão foi ainda questionada sobre se a ausência do primeiro-ministro, por razões de saúde, e do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, condicionaram esta reunião, respondeu negativamente.

"Não posso saber como seria a reunião - aproveitamos para desejar as melhoras ao senhor primeiro-ministro, creio que a reunião foi, na mesma, muito produtiva, não há nenhum assunto aí", considerou.

Depois de esta manhã se saber que Luís Montenegro estava doente e não ia participar nestas reuniões, fonte do PS adiantou à Lusa que o secretário-geral do PS não iria integrar a comitiva socialista e que estaria presente num novo encontro com o primeiro-ministro.

A comitiva do PS foi composta pela líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, e os deputados António Mendonça Mendes e Marina Gonçalves.

No final, nenhum dos membros do Governo presentes nas reuniões - ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte -- prestou declarações à comunicação social.

O Governo reuniu-se hoje com todos os partidos da oposição com assento parlamentar - PSD e CDS-PP cancelaram hoje a participação nesta primeira ronda - sobre o Orçamento do Estado para 2025.

Estava inicialmente previsto que o primeiro-ministro marcasse presença nestas reuniões. No entanto, por razões de saúde, Luís Montenegro cancelou a presença em todos os eventos políticos até domingo.