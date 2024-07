Açores avançam com duas passagens aéreas gratuitas por ano a estudantes deslocados

O programa '+ Jovem', hoje publicado em Jornal Oficial, tem como uma das primeiras medidas o pagamento de duas passagens aéreas aos estudantes deslocados da sua ilha para frequentarem o ensino, seja noutra ilha açoriana, Madeira ou continente.

"É uma oportunidade de desenvolver o sentido de pertença, de desonerarmos das famílias o custo das viagens no período de interrupção letiva. E já tem início no arranque deste ano letivo", afirmou hoje o presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

José Manuel Bolieiro (PSD) falava aos jornalistas na Incubadora de Empresas da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, após a sessão "À Conversa com o Presidente" com dezenas de jovens açorianos, a propósito do pacote '+ Jovem', que visa atrair e fixar talento nos Açores.

Segundo o líder do Governo Regional, a medida de apoio ao pagamento de duas viagens por ano letivo (ida e volta) vai ter efeitos retroativos ao ano letivo 2023/2024, com a atribuição de uma viagem ida e volta, sendo que o período de candidaturas deverá arrancar no início de agosto.

Outra das medidas deste pacote é a criação de um mecanismo de registo simplificado numa bolsa de empregabilidade que favoreça o recrutamento dos jovens que tenham estudado fora da região, tendo o presidente do Governo Regional revelado que a medida deverá entrar em vigor "já em setembro".

Por outro lado, "no quadro da empregabilidade pretendemos assegurar que o regresso dos jovens para fixarem a sua vida profissional nos Açores tenha como apoio e incentivo (...) a devolução do valor equivalente ao pagamento das propinas e do IRS, para os jovens até aos 35 anos que se comprometam a desenvolver a sua atividade profissional nos Açores, durante cinco anos", acrescentou Bolieiro.

O pacote, que integra no total sete medidas, inclui ainda a atribuição de um cheque livro no valor de 100 euros aos jovens açorianos que atinjam a maioridade, assim como a criação de um gabinete ao estudante deslocado.

Este pacote integra ainda, entre outras medidas, a criação de um sistema em que os estudantes a estudar fora da região apenas pagam o valor máximo previsto no âmbito do subsídio social de mobilidade, por viagem de ida e volta para o continente e para a Madeira, em parceria com as agências de viagem, para fixar o preço máximo em 99 euros para o continente, e 89 euros para a Madeira.

Na sua intervenção, José Manuel Bolieiro (PSD) apelou "à justa ambição dos jovens" para que no seu percurso educativo procurem "o sucesso em vez de uma visão pessimista".

O chefe do executivo açoriano deixou ainda a mensagem aos jovens para que tenham orgulho nas suas origens e na sua terra, exortando-os a não perderem o sentimento de pertença.

"Esta é a grande mensagem que não é apenas de palavra vã, porque estamos na nossa governação com estas medidas concretas que o pacote '+ Jovem' concretiza. E não é só fazer o apelo sentimental, como também darmos instrumentos para sentirem uma motivação especial e prática de oportunidade remuneratória, de oportunidade de empregabilidade na sua própria terra, na sua própria ilha, nos Açores", vincou, nas declarações aos jornalistas.

O líder do Governo açoriano adiantou também que o arquipélago vai acolher, em setembro, o "Fórum Atlântico Democracia", promovido pela Federação Nacional das Associações Juvenis, e que vai juntar jovens de todo o país.