Fabrica das algas é para concessionar e a das moscas para vender

Bruno Macedo (PSD), Marta Freitas (PS), Luís Martins (JPP), Carlos Fernandes (PSD), Sara Madalena (CDS) e Miguel Castro continuaram a questionar Rogério Gouveia, na linha do que já o haviam feito os colegas dos partidos.

Uma das coisas ligeiramente diferentes veio do Chega. Miguel Castro aludia a ‘elefantes brancos’, os mesmos já referidos pelo PS (fábrica das algas, fábrica das moscas, marina do Lugar de Baixo, heliporto – do Porto Moniz, PS; heliporto do Hospital – Chega), e quis saber há projecto para os reabilitar e reactivar.

A este aspecto, Rogério Gouveia voltou a reconhecer haver projectos mal sucedidos.

Em específico disse querer concessionar a fábrica das algas.

A marino é, para renaturalizar.

O edifício da fábrica das moscas está a ser legalizado e será depois colocado no mercado.