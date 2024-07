Lula da Silva diz que Bolívia não pode voltar a cair na armadilha do golpe de Estado

O Presidente brasileiro, Lula da Silva afirmou hoje que a Bolívia não pode cair novamente na armadilha do golpe de Estado, numa referência ao ataque ocorrido em 26 de junho na sede presidencial em La Paz.

Lula da Silva encontra-se em território boliviano no âmbito de uma visita oficial de dois dias, durante a qual reuniu-se com o seu homólogo boliviano, Luis Arce, para assinar acordos de integração bilateral.

"A Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar devaneios autoritários e golpismo. Em todo o mundo, a desunião das forças democráticas só tem servido à extrema-direita", frisou.

Militares sob o comando do comandante do exército deposto Juan José Zuñiga tomaram o poder executivo em La Paz por algumas horas em 26 de junho.

Após um confronto com o presidente boliviano, Zuñiga se retirou com tanques e soldados. Horas depois, foi detido e encontra-se atualmente numa prisão no centro do país.

O Presidente brasileiro disse que a sua visita não significa apenas o regresso de uma amizade, mas também representa "a comunhão de dois países cujas trajetórias têm paralelos importantes".

"Minha vinda simboliza mais que a retomada de uma relação de amizade. Ela representa também a comunhão dos dois países, cuja trajetória tem importantes paralelos. Assim como no Brasil, a democracia boliviana prevaleceu", disse.