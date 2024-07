PAN quer "dar resposta às preocupações das pessoas"

A primeira de pedidos de esclarecimento ao Governo, neste caso, ao secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia terminou com a intervenção de Mónica Freitas.

A parlamentar manifestou, hoje no hemiciclo, que a intenção do PAN é no sentido de dar resposta às preocupações das pessoas" que estiveram durante sete meses a ser governados com um orçamento gerido em duodécimos.

O PAN já fez, de resto, saber que entregou na mesa da presidência da Assembleia Legislativa da Madeira mais 5 propostas de alteração à proposta de Orçamento Regional para 2024.

PAN entrega mais 5 propostas de alteração O PAN Madeira entregou na mesa da presidência da Assembleia Legislativa da Madeira mais 5 propostas de alteração à proposta de orçamento 2024.

A proposta de Orçamento, hoje em discussão, tem o valor global de 2.195 milhões de euros, depois de ter negociado o Programa do Governo para a legislatura 2024-2028 com quatro forças da oposição - Chega, IL, PAN e CDS-PP. Quanto ao PIDDAR, estão previstos, praticamente, 878 milhões de euros para investimentos de âmbito regional.

A discussão prossegue agora com uma segunda ronda de perguntas serão colocadas a Rogério Gouveia por ordem de inscrição dos deputados.

A votação na generalidade terá lugar no final da sessão manhã de hoje.

Na sessão da tarde arranca a apreciação na especialidade das propostas do Orçamento e do PIDDAR, cujos trabalhos continuam nos dias seguintes, culminando votação na especialidade e votação final global das referidas propostas.