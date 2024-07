A notícia que faz manchete na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o PS recua e abstém-se na votação do Orçamento Regional para este ano. Depois de votar contra o Programa de Governo, o PS/Madeira assegura que vai deixar passar, na generalidade, o Orçamento da Região que começa hoje a ser debatido. Mas avisa que a votação final depende da aceitação das suas propostas de alteração ao documento.

Ilustrada com uma foto de um navio de cruzeiro no Porto do Funchal, destacamos a notícia que revela que esta indústria vai reunir-se na Região. A conferência internacional, promovida pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM), realiza-se em Setembro.

Com direito a chamada na primeira página deste seu DIÁRIO, apontamos as ‘Misturas’ de Ljubomir na garrafeira da Blandy’s. Cara da TV apresentou vinhos ‘Mestiço’ e anunciou produção de sidra na Madeira. O prestigiado ‘Chef’ traz o restaurante 100 Maneiras ao ‘Castanheiro’ na sexta-feira.

O SESARAM faz média de 50 cirurgias por dia. Este é outro dos destaques da edição de hoje, numa edição onde poderá ler que o DIÁRIO esteve 25 dias na Alemanha a acompanhar o Euro’2024, percorrendo o país do Sul ao Norte.

