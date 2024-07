Universidade abranda queda do sector da construção

Obras representaram apenas 13% do valor contratual público de Junho. Mesmo ficando muito abaixo da média dos últimos quatro anos, significa um crescimento face aos outros meses de 2024, à conta da reabilitação da residência universitária. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 16 de Julho.

"Praias paradisíacas quase sempre desertas" é outra notícia que merece destaque gráfico na primeira página de hoje. Há cinco anos que as duas fajãs de difícil acesso em Câmara de Lobos integram a lista oficial de águas balneares. A propósito saiba também que vem aí mais calor a caminho.

Na Entrevista de hoje, Danilo Fernandes, convida a “Uma viagem pela história”. Ao DIÁRIO o presidente do Grupo da Boa Nova falou do seu novo livro, que resgata da obscuridade a 1 primeira professora de danças populares no arquipélago. 80 por cento da investigação baseou-se em edições antigas do nosso matutino.

“Quatro anos de prisão por atear fogo a um homem” e “Festa luso-venezuelana abre a 9 de Agosto com vasto programa de animação” merecem também chamada de capa na edição de hoje.

