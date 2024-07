Bruxelas cria grupo que vai discutir desafios e oportunidades para sector do vinho

A Comissão Europeia criou um grupo, formado por representantes dos Estados membros, que vai discutir os desafios e oportunidades do setor vitivinícola e apresentar recomendações até ao início de 2025.

A primeira reunião está agendada para 11 de setembro.

"Nas últimas duas décadas, o setor vitivinícola da UE [União Europeia] tem tido uma história de sucesso [...], com as exportações a triplicarem em valor", destacou, em comunicado, Bruxelas.

Apesar do seu contributo para o Produto Interno Bruto (PIB), este setor enfrenta "desafios significativos" face à quebra no consumo interno, às alterações de consumo e à instabilidade do contexto internacional.

O setor também regista dificuldades de produção e colheitas "cada vez mais imprevisíveis" devido às alterações climáticas, lembrou o executivo comunitário.

Segundo Bruxelas, o setor vitivinícola deve assim adaptar-se a estas novas realidades e o enquadramento político deve acompanhar essa transição.

O grupo de trabalho de alto nível será um fórum de debate destas questões, de onde deverão também sair algumas soluções.

Até ao início de 2025, este grupo deverá apresentar um conjunto de conclusões e recomendações.