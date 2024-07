Homem cai de muro para terreno baldio no Funchal

Um homem com cerca de 60 anos sofreu ontem à noite uma queda aparatosa na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal, na zona das Courelas.

A vítima terá caído de um muro com aproximadamente dois metros para um terreno baldio, que não tem acesso pela estrada.

Foi retirado do terreno pela Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e como apresentava escoriações no corpo e suspeita de fractura no nariz foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.