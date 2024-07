Bolsa de Lisboa cai 0,08% na terceira sessão consecutiva em terreno negativo

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em terreno negativo, pela terceira sessão consecutiva, tendo o índice PSI recuado 0,08% para 6.650,59 pontos, em dia de descidas mais acentuadas nas principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e duas inalteradas.

A EDP Renováveis liderou as descidas e caiu 1,55% para 13,30 euros e a Greenvolt ficou no topo das subidas e avançou 1,92% para 8,50 euros.

Nas maiores subidas, os CTT avançaram 1,69% para 4,22 euros e a Jerónimo Martins ganhou 1,51% para 18,79 euros.

Entre as cotadas com ganhos abaixo de 1%, a Sonae subiu 0,89% para 0,91 euros e a Ibersol 0,87% para 6,98 euros.

Nas descidas, a Mota-Engil perdeu 1,26% para 3,44 euros, a Galp recuou 0,87% para 19,86 euros e a Navigator baixou 0,42% para 3,83 euros.

No mesmo sentido, a EDP desceu 0,39% para 3,53 euros e o BCP cedeu 0,14% para 0,37 euros.

A Corticeira Amorim (9,49 euros) e a Altri (5,35 euros) ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias fecharam no 'vermelho' com Paris a registar a maior descida (-1,56%), devido à incerteza quanto à governabilidade em França, após as legislativas que deram a vitória à esquerda sem maioria absoluta e com a Assembleia Nacional dividida em três blocos. Frankfurt baixou 1,28%, Madrid 1,12%, Londres 0,66% e Milão 0,53%.