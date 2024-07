Freguesia da Ponta Delgada celebra hoje o seu aniversário

A freguesia da Ponta Delgada, em São Vicente, celebra esta segunda-feira, 15 de Julho, o seu aniversário. A Junta de Freguesia promove um evento público na Praça do Romeiro, esta tarde, que contará com a presença do secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, em representação do Presidente do Governo Regional.

As celebrações arrancam pelas 18h30 com uma Sessão Solene com uma homenagem ao 'Romeiro'. De seguida haverá a apresentação de Enia Caíres, pelas 19h30, e logo depois um convívio.

Outros acontecimentos que marcam este que é o centésimo nonagésimo sétimo dia do ano, em que faltam 169 dias para o fim de 2024:

- 10 horas - O grupo parlamentar do Chega Madeira promove uma conferência de imprensa, na sala de conferências da ALRAM, sobre o pedido de Audição Parlamentar à Porto Santo Line e ao Governo Regional sobre a Paragem Anual do Ferry Lobo Marinho, submetido à respetiva Comissão Especializada Permanente;

- 11 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, o Sindicato dos Professores da Madeira;

- 11h30 - O Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, na sua sede regional, à rua da Alfândega com o presidente do partido, Paulo Cafôfo;

- 11 horas - Os deputados eleitos à Assembleia da República pelo PSD Madeira (Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves) visitam o Estabelecimento Prisional do Funchal e reúnem-se com o respectivo director, Paulo Rio;

- 16h30 - A CDU desenvolve, no centro de Câmara de Lobos, no Varadouro, uma intervenção política sobre os meios financeiros roubados pelos governantes aos pescadores da Madeira com o coordenador regional, Edgar Silva;

- 18 horas - A Comissão Organizadora do RVM promove uma conferência de imprensa, na sede do Club Sports da Madeira, sobre ' A Segurança e a Sustentabilidade no Rali Vinho da Madeira';

Principais acontecimentos registados a 15 de Julho, Dia Mundial das Competências dos Jovens:

1099 - Conquista de Jerusalém, na primeira Cruzada.

1662 - A Coroa britânica promulga o decreto de criação da Royal Society de Londres, "para a promoção do conhecimento natural", presidida por Lord Brouncker.

1834 - Extinção da Inquisição em Espanha.

1916 - Fundação da Boeing Company, nos Estados Unidos, para a construção de aeronaves.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Segunda Batalha do Marne. Derrota das forças alemãs na tomada de Paris.

1945 - II Guerra Mundial. A Itália declara guerra ao Japão.

1965 - A nave espacial norte-americana Mariner 4 aproxima-se de Marte, e faz história ao tirar as primeiras fotos de outro planeta a partir do espaço.

1968 - Início da primeira ligação aérea comercial regular entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1973 - Marcello Caetano inicia visita de três dias a Londres. Manifestações constantes condenam o massacre de Wiriamu, em Moçambique, revelado pelo jornal Times.

1975 - Primeira missão espacial conjunta das naves Apollo, norte-americana, e Soyuz, soviética.

1983 - A explosão de uma bomba perto dos balcões de 'check-in' da companhia turca Turkish Airlines, no aeroporto de Orly (Paris) faz oito mortos e 54 feridos. Em março de 1985, três arménios são condenados por este atentado a prisão perpétua, a 15 e a 10 anos de cadeia, respetivamente.

1987 - O líder da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) Mikhail Gorbatchev condena o estalinismo.

2000 - Constituição de um Governo de transição de Timor-Leste, entre a UNTAET (Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste) e líderes timorenses.

2001 - Começa a primeira fase do resgate do submarino nuclear russo Kursk, afundado no mar de Barents, em agosto de 2000.

2002 - Termina a recolha dos escombros do World Trade Center, em Nova Iorque, Estados Unidos, 10 meses após os atentados de 11 de setembro de 2001.

2002 - Marrocos declara a soberania sobre o ilhéu espanhol de Perejil.

2003 - O Tribunal Constitucional "chumba" o diploma que regula as reformas antecipadas na Função Pública porque as associações sindicais não foram consultadas.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, veta a Lei de Bases da Educação.

2005 - A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) aprova a inclusão das zonas históricas de Macau na lista do Património Mundial da Humanidade e de mais obras do arquiteto catalão Antoní Gaudí.

2006 - A Rússia acolhe em São Petersburgo, pela primeira vez, a cimeira anual do Grupo dos Oito (G8) - Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japão e Rússia, dominada pelas questões energéticas, terrorismo e conflitos regionais.

2006 - É introduzida publicamente a rede social Twitter, criada pelo norte-americano Jack Dorsey.

2007 - Entra em vigor a portaria que regulamenta a interrupção voluntária da gravidez.

2007 - O socialista António Costa é eleito presidente da Câmara de Lisboa, com 29,54 por cento dos votos.

2007 - O Brasil revalida o título na Copa América, ao vencer na final a Argentina por 3-0, em jogo disputado em Maracaibo, Venezuela.

2009 - Morrem os 168 ocupantes do avião Tupolev-154 da companhia iraniana Caspian Airlines que se despenhou, após descolar do aeroporto de Teerão rumo a Erevan, Arménia. O piloto havia informado da existência de um problema técnico.

2010 - Pelo menos 43 pessoas, incluindo quatro norte-americanos e vários estrangeiros de países asiáticos, morrem no incêndio num hotel de Suleimaniyeh, no norte do Iraque.

2011 - Desmoronamento na mina de São José, no Chile. Trinta e um dos 33 mineiros interpõem uma ação judicial contra o Estado chileno, no valor de 7,750 mil milhões de pesos (cerca de 11,25 milhões de euros). A ação judicial tem por base a alegada negligência do Serviço de Geologia e de Mineração chileno, que não terá cumprido as medidas de fiscalização necessárias na mina onde se deu o acidente.

2014 - O luxemburguês Jean-Claude Juncker é eleito para a presidência da Comissão Europeia, ao recolher no hemiciclo de Estrasburgo 422 votos a favor, 250 contra e 47 abstenções.

2018 - A França conquista o título no Mundial de futebol da Rússia ao vencer a Croácia por 4-2, em Moscovo, 20 anos depois de conquistar o seu primeiro título como anfitriã.

2020 - O Tribunal Geral da União Europeia decide anular a multa de 13 mil milhões de euros, imposta pela Comissão Europeia à gigante tecnológica norte-americana Apple, por alegados benefícios fiscais ilegais na Irlanda.

2021 - O Conselho de Ministros aprova a venda, em supermercados, de testes rápidos de antigénio para deteção do SARS-CoV-2, os chamados autotestes.

2021 - Luís Filipe Vieira apresenta a demissão de presidente da direção do Benfica, em carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

