Orçamento regional não terá derrapagens

Miguel Albuquerque descansa quem julga prematuramente que as medidas incluídas no orçamento regional e impostas pelos partidos na ronda negocial com o Chega, CDS, IL e PAN vão descarrilar as contas públicas. Não, não vão, afiançou o governante.

Miguel Albuquerque diz que a situação está controlada e não há que deitar as mãos à cabeça pensando que será o descalabro.

“O aumento da despesa será calibrado e pensado em função da estabilidade”, disse esta tarde em Santana à margem da 39 edição do Festival Regional de Folclore ‘24 Horas a Bailar’ afastando “quadros de irresponsabilidade” financeira.

A discussão para a aprovação do orçamento regional decorre esta semana e o governante não vislumbra razões para que o documento não mereça aprovação por parte da maioria parlamentar que esta quinta-feira aprovou o programa de governo com os votos do PSD, CDS e PAN, com abstenção da IL e dos três deputados do CHEGA.

Antes, em cima do palco, deu os parabéns aos 22 grupos participantes e verifica que há renovação dos elementos que compõem as diferentes colectividades, o que para si diz bem que o Folclore da Região tem continuidade assegurada.