Museu do Marítimo é sucesso na Expo Madeira

O Museu do Marítimo, sedeado no estádio onde decorre a Expo Madeira, foi aberto ao público que tem visitado a feira. E tem sido grande o sucesso, já que centenas de pessoas têm ido so local onde está contada a história centenária da colectividade verde-rubra.

Hoje, último dia da Expo Madeira, o Museu estará aberto até ao fecho do evento.

Refira-se que este é um espaço provisório, que tem funcionado desde há pouco mais de dois anos. A Direcção do Marítimo, presidida por Carlos André Gomes, já anunciou a construção de um Museu moderno e consentâneo com a história do Marítimo, que vai ficar no quarto andar da bancada Poente do estádio.