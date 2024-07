Filipe Sousa destaca reconhecimento pelo trabalho ambiental

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, no seu habitual Ponto de Ordem, publicado ao domingo, destaca o reconhecimento que foi dado às praias de Santa Cruz, através do galardão 'Praia. Qualidade de Ouro'. No entanto, Filipe Sousa critica os que "deixaram aqui uma herança desastrosa em termos ambientais, com estruturas de saneamento obsoletas, que aos poucos estamos a reabilitar, e que usaram a sua própria incompetência e incúria para atacar a nossa gestão".

Quem não se lembra das vezes em que, nos Reis Magos, aquele vereador Brício, agora deputado, aparecia quase primeiro do que a porcaria só para apontar o dedo que na verdade deveria ser apontado ao seu próprio partido. Tantas as vezes apareceu que foi apelidado de profissional da porcaria, principalmente quando ignorava a porcaria que também aparecia em municípios governados pelo seu partido. Filipe Sousa

O autarca afirma que este é "o reconhecimento do nosso trabalho e também a resposta aos que fazem da política em terreno de aproveitamentos, de meias verdades e de acusações gratuitas". "A esses vamos respondendo no tempo certo, com trabalho e com reconhecimento de entidades credíveis e especializadas. Será sempre o nosso trabalho a deitar por terra as mentiras e os cenários fabricados", atira.

Filipe Sousa elogia "o trabalho incansável e meritório" dos funcionários do Ambiente, Salubridade e limpeza Urbana que, "com entrega e profissionalismo, ajudam a tornar as nossas metas uma realidade cada vez mais presente e efectiva na vida dos nossos munícipes e na qualidade que oferecemos a quem nos visita".