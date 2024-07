Ataque israelita a Gaza mata 71 pessoas no sul do enclave

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou que 71 pessoas foram mortas hoje num ataque israelita no sul do enclave atingido pela guerra.

O Ministério disse que 289 pessoas ficaram feridas durante o ataque, desencadeado contra a região de Khan Younis.

O exército israelita confirmou entretanto que o ataque tinha como alvo o comandante das milícias do Hamas em Gaza, Mohamed Deif, e o comandante local do Hamas na cidade de Khan Younis, próximo do acampamento, sem que se saiba até ao momento se teve êxito.

Muitas vítimas foram transportadas para o Hospital de Nasser, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

No hospital, jornalistas da agência Associated Press (AP) contaram mais de 40 corpos e testemunharam descrições de uma ofensiva que incluiu vários ataques.

Ainda não é claro se o ataque ocorreu dentro de Muwasi, uma zona humanitária designada por Israel, que se estende do norte de Israel até Khan Younis.

A faixa costeira foi para onde centenas de milhares de palestinianos fugiram, em busca de segurança, abrigando-se principalmente em tendas improvisadas.

Israel lançou a campanha na Faixa de Gaza depois de um ataque do Hamas em 07 de outubro, no qual militantes do movimento entraram no sul de Israel e mataram 1.200 pessoas, maioritariamente civis, e raptaram cerca de 250 pessoas.

Desde então, as ofensivas terrestres e os bombardeamentos de Israel mataram mais de 38.300 pessoas em Gaza e feriram mais de 88.000, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

O ministério não distingue entre civis e combatentes na contagem das vítimas.

Mais de 80% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram expulsos de casa e a maioria encontra-se agora em acampamentos miseráveis, enfrentando a fome generalizada.