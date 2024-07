Bruxelas continua generosa

A análise do investimento permite verificar que 38,9% do investimento previsto tem origem no Financiamento Regional, 43,9% é procedente de Fundos Europeus e 17,3% é financiamento Nacional.

Efectuando uma análise do financiamento europeu por Departamentos, verifica-se que é a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas que absorve o maior volume de verbas comunitárias, na ordem dos 115 milhões de euros, seguida da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude com 88 milhões de euros.

O Financiamento Regional contempla verbas do capítulo 50 do Orçamento da RAM, bem como verbas próprias dos Serviços e Fundos Autónomos e das Entidades Públicas Reclassificadas.