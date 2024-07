Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Adultos longe das vacinas. Cobertura da protecção contra o tétano abaixo da meta estabelecida pelo programa regional. Mais de uma centena fez prevenção contra o sarampo fora de tempo. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Câmara avança contra esplanadas ilegais. Autarquia vai retirar mesas e cadeiras de restaurantes da Zona Velha que não acatam a decisão para remover mobiliário colocado, de forma irregular, na via pública.

"Não é com resultados de 20% que se ambiciona ser governo”.Histórico socialista, Maximiano Martins, que participa hoje no debate do movimento Autonomia24, alerta que o PS terá de ser “algo diferente do que foi”

Fique também a saber que ‘Concertos L’ trazem Gisela João e A Garota Não. Festival apresenta 10 concertos, com inúmeros artistas, entre Julho e Outubro, na Estalagem da Ponta do Sol.

E, por fim, Do hospital para o desfile na avenida. Ivone Gonçalves esteve oito meses sem falar nem andar devido à Covid-19, que a empurrou para uma penosa hospitalização. Fintou a morte e regressou em força e ‘samba no pé’

