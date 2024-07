'Bibliotecas inclusivas' da Direcção Regional de Educação na EB1/PE da Lombada

A EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol recebeu, hoje, um kit de livros e conteúdos em formatos acessíveis, criado pela Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas, da Direcção Regional de Educação, no âmbito do projecto 'Todos Podem Ler - Bibliotecas Inclusivas'.

O kit inclui também software e equipamentos orientados para a população com necessidades educativas especiais, sendo que durante a visita da equipa da DAAT, houve um momento de explicação, aos docentes presentes, sobre o funcionamento dos equipamentos e as suas mais-valias para os alunos.

A equipa da DAAT trabalha na Madeira em várias actividades e projectos na área das Tecnologias de Apoio na Educação. Estas tecnologias ajudam na avaliação e aconselhamento sobre o uso de ajudas técnicas e na acessibilidade aos espaços e às tecnologias de informação e comunicação nas escolas.