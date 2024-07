JPP teme que 14 milhões para navio de investigação resultem como com o 'Maria Cristina': apodrecer

O JPP diz que ninguém contraria a importância dos fundos da coesão. O problema é que tais fundos continuam a ser fundamentais à Região, por esta não ter sabido dar o passo em frente.

Rafael Nunes deu exemplos: investiu-se em hospitais e bem, mas não na resolução de listas de espera; em portos e bem, mas não em ligações marítimas, em estabelecimentos de ensino e bem, mas não mo emprego…

O JPP teme que o investimento de 14 milhões de euros, com fundos comunitários, num navio de investigação científica, tenha um fim semelhante ao dinheiro gasto no ‘Maria Cristina’, que apodrece no Caniçal.

Rafael Nunes deixou vários exemplos de projectos desenvolvidos com dinheiro europeu que foram um fiasco.

O deputado também fala em ilegalidades cometidas com a ajuda de fundos comunitários, algumas travadas com as denúncias do JPP, como aconteceu para terrenos na Calheta. Mas também dinheiro mal gasto como na estrada das Ginjas, que o PSD disse que ia servir agricultores e, disse o Governo ao PSD, não estão agricultores envolvidos no projecto.

O JPP também questionou onde está a reivindicação de fundos europeus para a ligação ferry ao Madeira ao continete.