CHEGA apresenta voto de protesto contra escalada de violência na África do Sul

O grupo parlamentar do CHEGA submeteu um voto de protesto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) contra a escalada de violência na África do Sul, manifestando profunda preocupação e solidariedade com as vítimas desta crise.

“A crescente onda de violência que assola a África do Sul tem gerado um clima de insegurança e medo, afetando gravemente a vida das populações locais”, disse o líder do grupo parlamentar do CHEGA.

Miguel Castro expressou ainda a sua indignação perante a “deterioração da ordem pública e os constantes ataques que têm resultado em numerosas vítimas e na destruição de propriedades”.

O CHEGA reafirma a importância do respeito pelos direitos humanos e da preservação da paz e da segurança, princípios fundamentais que devem ser garantidos para todas as pessoas, independentemente da sua origem ou condição social. Diz ainda que a violência incontrolável tem prejudicado a convivência pacífica e o desenvolvimento socioeconómico, exacerbando as desigualdades e colocando em risco o futuro de milhões de sul-africanos.

“Pretendemos sensibilizar as autoridades competentes e a comunidade internacional para a necessidade urgente de intervenção eficaz e concertada que ponha fim a esta violência e promova a estabilidade e o respeito pelos direitos fundamentais na África do Sul. É urgente uma maior cooperação entre os governos e as organizações internacionais para implementar soluções duradouras que garantam a segurança e o bem-estar das populações afectadas”, concluiu.