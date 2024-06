Iniciativa Liberal 'morre na praia'

“Já não dá”, disse Nuno Morna quando faltavam sete freguesias por apurar, tendo depois assumido à comunicação social a “alguma tristeza” depois da “esperança muito grande” do início da noite.

O líder da Iniciativa Liberal na Madeira deixou já claro que espera contar com a número dois da lista, eleita, para apoiar nas questões insulares. “À Ana Martins certamente não teremos pejo nenhum em utilizar os seus bons ofícios como representante das autonomias para também uma perninha em relação à Madeira”. O coordenador regional acredita que a defesa dos interesses dos Açores são em grande medida a defesa dos os interesses da Madeira. “Por isso temos um deputado liberal que representará a saberá representar muito bem as autonomias”.

Para Nuno Morna, os 5.737 votos representam “um excelente resultado”, sobretudo, assumiu, numa campanha em que houve pouco investimento. “Muito pouco fizemos”, disse, lembrando que o candidato pela Madeira, esteve mais empenhado na campanha a nível nacional.

Quanto à eleição de Sérgio Gonçalves, que ainda não estava confirmada, confessou: “É melhor tê-los do que não tê-los, seja do partido socialista, do partido social-democrata ou da iniciativa liberal, é importante termos [um eurodeputado madeirense] nesse areópago que é o centro de onde emana o poder europeu”.