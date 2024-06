CDU destaca percentagem de votos "mais favorável" do que nas Regionais

O candidato da CDU às Eleições Europeias, Duarte Martins, destacou este domingo, 9 de Junho, o resultado alcançado pela coligação na Madeira, considerando que foi "mais favorável do que nas últimas Eleições Regionais".

Duarte Martins garante que o eurodeputado eleito pela CDU defenderá os madeirenses e porto-santenses no Parlamento Europeu.

"A CDU, com a força que o povo nos deu nestas eleições, continuará sempre na luta para garantir que se acabem com as desigualdades e injustiças, para continuar a ser a voz dos madeirenses e porto-santenses no Parlamento Europeu", afiançou.