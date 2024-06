Deputado Danny Danon vai ser próximo embaixador na ONU

O deputado israelita Danny Danon foi escolhido pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para ser o embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas (ONU), regressando ao cargo que ocupou de 2015 a 2020.

Danon, deputado do Likud, o partido do primeiro-ministro, vai substituir Gilad Erdan, que decidiu não continuar no cargo que ocupou nos últimos quatro anos, refere a agência Europa Press.

Apesar de ser praticamente um dado adquirido, a sua nomeação tem de ser aprovada pelo governo israelita.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro destacou a experiência de Danon, de 53 anos, no "terreno internacional". O escolhido foi vice-ministro da Defesa, mas acabou por ser demitido pelo próprio Netanyahu em 2014, depois de o ter criticado por ter tentado mediar um cessar-fogo durante os combates contra o Hamas em Gaza.

Danon reaparece no meio de um novo conflito com o grupo islamita, muito mais grave do que o de há uma década - que matou, pelo menos, 2.300 palestinianos e cerca de 73 israelitas, na sua maioria militares - e no meio de confrontos contínuos entre Israel e a ONU.

"Num momento em que o Estado de Israel está a lutar em várias frentes, cada um de nós deve fazer o melhor que puder dentro das suas capacidades e experiência", afirmou Danon num comunicado divulgado pelo Times of Israel.

"Perante o terror diplomático que se aproxima nestes dias, sinto-me obrigado a apresentar a verdade para bem do povo de Israel e do futuro comum na nossa pátria", acrescentou.