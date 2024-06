ONU denuncia flagelação em massa num estádio no Afeganistão

As Nações Unidas denunciaram hoje uma flagelação em massa numa cidade do norte do Afeganistão e apelou aos talibãs para que acabem com os castigos corporais como forma de punir comportamentos que consideram crime.

Segundo o porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, Jeremy Laurence, o incidente ocorreu na terça-feira num estádio da cidade de Sar-e-Pul, onde um grupo de 63 homens e mulheres foram açoitados por alegados delitos como fuga de casa ou ofensas à moral.

Os punidos, 48 homens e 15 mulheres, receberam entre 15 e 39 chicotadas perante representantes das autoridades e residentes locais, antes de serem reenviados para a prisão para cumprirem as suas penas, de acordo com informações recebidas pelo organismo.

Jeremy Laurence recordou que os castigos corporais são uma "clara violação" do direito internacional humanitário.

Enfatizou ainda que as mulheres que são castigadas publicamente correm um maior risco de sofrer mais violência por parte das suas famílias e comunidades.

O responsável apelou também aos talibãs para que garantam o direito a um processo justo e a um julgamento equitativo, em particular o acesso a uma defesa legal.