“O governo é bom”, enaltece Rui Barreto

“Feliz e não resignado, porque estou de consciência absolutamente tranquila do trabalho que fiz, com grande institucionalidade, com grande compromisso”, foram as primeiras palavras de Rui Barreto, à chegada à Assembleia Legislativa da Madeira, onde assiste à cerimónia da tomada de posse do XV Governo Regional da Madeira.

“Eu estou com o meu espaço ideológico e com a Madeira e os madeirenses, julgo que conseguimos fazer política em períodos da história muito, muito difíceis e desafiantes, fazer política com resultados. E portanto eu acho que é também ter tido esse reconhecimento que saio bem, saio feliz, saio bem comigo, bem com os meus, bem com as minhas equipas, é um capítulo da vida que se encerra”, acrescentou o agora ex-secretário regional de Economia, Mar e Pescas, o único secretário do anterior governo que não transita para o recém-empossado XV Governo Regional da Madeira.

Depois de 14 anos na política activa, “anos que foram muito absorventes, exigentes e com a responsabilidade que impende no exercício destes cargos com grande entrega e esforço e educação e portanto tenho saúde, tenho conhecimento e tenho tempo, três grandes riquezas”, complementou.

Sobre o novo Governo Regional, diz que “o governo é bom, é o governo com quem estive, pessoas muito capazes e competentes e comprometidas, todavia há um desafio suplementar que é o facto de não termos uma maioria absoluta assegurada, nem pelo acordo que foi estabelecido com o CDS e vai obrigar a uma negociação permanente de ambas as partes, com grande envolvimento do parlamento, com grande abertura e disponibilidade de parte do governo e também com a responsabilidade que se espera daqueles que foram eleitos que estando na oposição também têm que fazer política a pensar nas populações e não meramente nos seus entre esses circunstanciais e partidários que são legítimos mas que são um bem menor e como sempre disse nós devemos criar sempre o bem maior”, sublinha.

As pastas que tutelava foram agora repartidas por alguns dos secretários. Rui Barreto respeita a opção de Miguel Albuquerque, na certeza que “nas áreas onde foram distribuídas os secretários são competentes, alguns já tinham tido aliás essas competências no passado, acho que vai correr bem, desejo de maiores felicidades e isso correrá com certeza bem para a Madeira e para os madeirenses e é isso que eu espero, por isso é que estou aqui também nesta tomada de posse para dar um grande abraço e apoio ao executivo”, concretizou.