Túnel nos Prazeres encerrado devido a trabalhos

A Viaexpresso informa que por motivos de instalação de painéis na abóbada do túnel do Jardim Pelado, a circulação automóvel entre a rotunda do Estreito da Calheta (ao km 16+600) e a rotunda dos Prazeres (ao Km 20+400) na VE3 terá de ser encerrada entre as 23h30 do dia 13 de Junho e as 5 horas do dia 14 de Junho de 2024.

Os utilizadores terão de efectuar o desvio para o percurso alternativo constituído pelos trechos da Estrada Regional 222 e 223.

Informa ainda que os trabalhos estarão devidamente sinalizados.