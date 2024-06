Cristina Pedra indica que dados do Relatório Anual de Segurança Interna são mais favoráveis à Região

A presidente da Câmara Municipal do Funchal indicou, hoje, que o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) que será apresentado na terça-feira, contém indicadores que são mais favoráveis à Região. A PSP apresentará esse documento ao Conselho Municipal de Segurança.

Esta foi uma das indicações dadas por Cristina Pedra no final de mais uma reunião de Câmara. A autarca afirma que nessa reunião, na terça-feira, será ainda feito um ponto de situação do concurso de video-vigilância.

A autarca salientou que os indicadores do RASI mostram um destaque dos crimes de violência doméstica, ligados ao álcool, e ilícitos criminais ligados à condução, bem como dos crimes ligados a burlas tecnológicas, sendo que "os outros indicadores são mais favoráveis". O documento está já disponível on-line e no que diz respeito à criminalidade violenta e participada houve uma diminuição de 17,8% na Região, sendo que no geral das participações, também a Madeira foi das zonas do país que menos subiu.

Funchal abre 60 vagas para funcionários

A Câmara Municipal do Funchal aprovou a abertura de procedimentos concursais para o recrutamento de trabalhadores. São 60 vagas em diversas áreas, como explicou Cristina Pedra. Falamos de vagas para bate-chapas e electricistas, passando por técnico de apoio à gestão e também de secretariado.

A autarca vinca que esta é uma aposta nos recursos humanos e na "valorização das condições de trabalho".

Além desta aprovação, a presidente da CMF destacou a aprovação de 70 mil euros a diversas entidades, na área do desporto, verba que contempla o apoio de 20 euros por atleta até aos 15 anos.