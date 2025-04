Menos cimento vendido, mas mais caro

Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e divulgados esta segunda-feira, no 1.º trimestre de 2025, "as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) totalizaram 39,3 mil toneladas, refletindo uma descida de 11,2% face ao trimestre anterior (44,2 mil toneladas)" e mesmo "comparativamente ao mesmo trimestre do ano precedente (40,8 mil toneladas), observou-se uma diminuição de 3,6%".

Contudo, "o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 5,8 milhões de euros, apresentando uma redução trimestral de 5,4%", ou seja menos acentuado que a quantidade, mas em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, "verificou-se um aumento de 3,4%", o que leva a afirmar que o cimento está mais caro, não só em relação ao que se praticava há um ano, mas mesmo com três meses de diferença.