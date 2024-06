Cobertura 5G de todos concelhos deve-se ao "enorme investimento" dos operadores

O secretário-geral da associação Apritel, Pedro Mota Soares, afirmou hoje que a cobertura de todos os concelhos em Portugal com tecnologia 5G deve-se "ao enorme investimento realizado pelos operadores nacionais".

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou na segunda-feira que todos os concelhos do país e 70% das freguesias contavam com estações 5G no final do primeiro trimestre, num total de 9.999.

"O sucesso da afirmação económica de Portugal e da UE [União Europeia] está associado à sua capacidade de liderar na adoção das novas tecnologias, como inteligência artificial [IA], 'cloud computing', IoT [Internet das Coisas] ou computação avançada, sendo que a cobertura no 5G e FTTH ['Fibre To The Home'] é considerado um pilar fundamental dessa estratégia", afirma Pedro Mota Soares, em comunicado.

"Assim, é com enorme orgulho que verificamos, pelos dados de ontem [segunda-feira] publicados pela Anacom, que a par de uma cobertura de Redes de Nova Geração de 94,4% dos lares, Portugal já tem todos os concelhos cobertos com 5G, graças ao enorme investimento realizado pelos operadores nacionais", conclui.

No final de março existiam em Portugal 9.999 estações de base com tecnologia 5G, mais 12% do que as existentes no final de 2023, segundo informação reportada pelos operadores, de acordo com o regulador.

"Todos os concelhos do país contam com estações 5G, bem como 2,176 freguesias (70% das freguesias no país)", referiu a Anacom.

A densidade de estações de base 5G em Portugal, no período em análise, "é de uma estação de base por cada 10 quilómetros quadrados".

Existem, em média, "97 estações de base 5G por 100.000 habitantes", refere o regulador.

"Estes indicadores comprovam o crescimento das redes 5G em Portugal, mas revelam também que não existe uma distribuição homogénea ao longo do território, verificando-se que é ao longo da faixa litoral ocidental, principalmente entre Viana do Castelo e Setúbal, e da faixa litoral meridional (Algarve), que a concentração do número de estações é maior", apontou a Anacom.

"Analisando os dados por operador, a NOS mantém-se como aquele que instalou mais estações de base 5G (4.705), seguida pela Vodafone (3.816) e pela Meo, Altice Portugal (1.478)", adianta.